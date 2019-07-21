Футбол
Леонардо заявил об отсутствии предложений по НеймаруRT на русском 18:22
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получила предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
В Сети опубликована видеозапись того, как Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.
Обновлено в 18:48
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 03:54
Армия и оружие
Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии
Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
Обновлено в 19:56
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж".
Обновлено в 04:34
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено в 21:00
Единоборства
Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Футбол
«Фенербахче» наказан УЕФА за несоблюдение правил безубыточности
Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что "Фенербахче" не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период, заканчивающийся в 2018 году.
Обновлено в 21:27
Общество
Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации
Обновлено в 21:50
Происшествия
В лондонском метро распылили слезоточивый газ
В лондонском метро двое неизвестных распылили слезоточивый газ.
Обновлено в 13:14
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому вредно есть овощи.
Обновлено в 14:50
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Наука
Рентген повышает риск возникновения рака
В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.
Обновлено в 10:19