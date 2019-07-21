Футбол

Леонардо заявил об отсутствии предложений по НеймаруRT на русском вчера в 18:22

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
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Леонардо: «Конкретных предложений по Неймару нет. Он — игрок „ПСЖ“»

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