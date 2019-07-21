Футбол
Леонардо заявил об отсутствии предложений по НеймаруRT на русском вчера в 18:22
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
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Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Обновлено в 01:04
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Скопление припаркованных самолетов Boeing 737 Max обнаружили в аэропорте Южной Калифорнии в Викторвилле (США), сообщило британское издание Daily Mail.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Общество
Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
Обновлено вчера в 15:45
Наука
Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом
По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Политика
На Украине начались досрочные парламентские выборы
На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 01:01
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
Хидео Кодзима представил обложку и основной постер Death Stranding
На Comic-Con в Сан-Диего свою панель провёл Хидео Кодзима, где, помимо прочего, представил основной постер Death Stranding, который будет напечатан на обложке стандартного издания проекта.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Кино
HBO выпустил трейлер сериала «Хранители»
Обновлено в 03:39
Футбол
Арриго Сакки: «Не понимаю, зачем Икарди нужен „Ювентусу“»
Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди в «Ювентус».
Обновлено в 04:50
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено 19 июля в 14:02
Футбол
Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области в ходе операции Объединенных сил произошел подрыв военных.
Обновлено в 04:40
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено 19 июля в 08:25
Политика
Выборы в Верховную Раду 2019 на Украине: экзитполы, итоги и результаты - кто проходит в парламент
Выборы в Верховную Раду 2019: экзитполы, итоги и результаты, кто проходит в парламент, список партий В воскресенье, 21 июля, на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 01:02