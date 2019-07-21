Футбол
Леонардо заявил об отсутствии предложений по НеймаруRT на русском вчера в 18:22
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
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Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Зеленский показал ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Единоборства
Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе
США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Общество
Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней
Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.
Обновлено вчера в 23:31
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Невероятный автодом Mercedes-Benz Sprinter готов к производству
Основанный на новом шасси и продемонстрированный публике на Караван-салоне 2017 года Mercedes-Benz Sprinter, с учетом всех мнений и предложений энтузиастов претерпел множество доработок, и спустя два года Hymer DuoCar S выглядит чертовски круто.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Посол Украины рассказал о подорванном доверии к Германии из-за РФ
Доверие жителей Украины к Германии пошатнулось после восстановления полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Тренер «Оренбурга»: скоро мы не вспомним, что в РПЛ отсутствовала VAR
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) скоро станет неотъемлемой частью Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55