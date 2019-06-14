Леонардо вернулся на пост спортивного директора «ПСЖ»Sport24.ru 13:23

«ПСЖ» объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо. 49-летний бразилец вернулся в парижский клуб, в котором он уже занимал данную должность с 2011 по 2013 год. В сезоне-1996/97 Леонардо выступал за французскую команду в качестве игрока.

Авто Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.

Происшествия В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Политика УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.

Общество Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Политика Британия обвинила Иран в атаке на танкеры Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».

Политика МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Футбол «Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.

Армия и оружие США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Общество Сын Алибасова решил вывезти отца из России Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

Авто Fiat Ducato получит полностью электрифицированную версию Компания Fiat сообщила том, что в скором времени она начнёт выпускать популярный автомобиль Ducato в электрифицированной версии.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Общество В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Гаджеты AMD разрабатывает 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper Снабдив заголовок припиской «эксклюзив», источник опубликовал новость, в которой он утверждает, что AMD разрабатывает 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper.