Футбол
Леонардо вернулся на пост спортивного директора «ПСЖ»Sport24.ru 13:23
«ПСЖ» объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо. 49-летний бразилец вернулся в парижский клуб, в котором он уже занимал данную должность с 2011 по 2013 год. В сезоне-1996/97 Леонардо выступал за французскую команду в качестве игрока.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:23, Вашингтон
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пожар в историческом здании в центре Москвы локализован
Возгорание произошло в доме № 36 на Пречистенке. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.
Обновлено в 04:23
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Общество
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.
Обновлено в 09:29
Происшествия
МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Футбол
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»
Обновлено в 08:38
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения
"В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.
Обновлено в 13:02
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Интернет
В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor
Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42