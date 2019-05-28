Футбол
Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости 11:35
Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
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Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
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Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
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В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
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«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
Обновлено в 14:14
Политика
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Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
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Происшествия
Автомобиль ДПС попал в тройное ДТП в Ленобласти
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Армия и оружие
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Сколько было российских миротворцев Впервые Советский Союз принял участие в миротворческой миссии ООН в 1973 году.
Обновлено в 17:45
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Советник президента Ирана сознался в убийстве супруги
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Политика
Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово
В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
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Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
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Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено в 14:20
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие
Турция опровергла данные об ультиматуме США по С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США не предъявляли Анкаре ультиматума по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:59
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
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Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
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Теннис
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Обновлено в 18:40
Здоровье
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
Обновлено в 17:57
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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Здоровье
Ученые считают, что изменение климата в Арктике ведет к росту числа инфекций
Как отметил Малеев, в связи с изменением климата в арктических регионах растет число паразитарных заболеваний, клещевого энцефалита и боррелиоза, возрастает вероятность заражения сибирской язвой.
Обновлено в 09:57