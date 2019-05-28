Футбол

Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости 11:35

Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»

РИА Новости11:35

«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Sport24.ru11:19

«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Чемпионат11:02

«Милан» объявил об уходе Леонардо

Спорт-Экспресс10:54

Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана»

Советский спорт11:32

Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

Матч ТВ11:25

Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

Sports.ru11:15
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Обновлено в 17:35
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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово

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Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

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Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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