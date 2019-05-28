Футбол
Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости 11:35
Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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Названы самые востребованные профессии
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 21:01
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Обновлено в 21:14
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Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
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Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
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Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»
По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04