Футбол

Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости 11:35

Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана»

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Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

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«Милан» объявил об уходе Леонардо

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Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»

РИА Новости11:35

«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Sport24.ru11:19

Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

Sports.ru11:15
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