Футбол
Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости 11:35
Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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