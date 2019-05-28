Футбол

Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости вчера в 11:35

Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.
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«Милан» объявил об уходе Леонардо

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Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана»

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«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

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Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

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Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

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Обновлено вчера в 22:07
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Политика

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
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В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
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Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

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Обновлено вчера в 13:56
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Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
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Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
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"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
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Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
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