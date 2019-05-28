Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»РИА Новости вчера в 11:35

Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Руководство "Милана" приняло отставку специалиста, который занимал данную должность с июля 2018 года.

Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»

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