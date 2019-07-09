Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»Чемпионат вчера в 17:02

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL. По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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Спортивный директор «ПСЖ» - подробно о возможном переходе Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспресс03:02

Спортивный директор «ПСЖ»: Неймар может уйти, если будет достойная сделка

РИА Новостивчера в 17:59

Леонардо: «Пока не видим, что „Барселона“ действительно хочет купить Неймара»

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Спортивный директор «ПСЖ»: «Нам не нужны футболисты, которые считают, что сделают нам одолжение, оставшись»

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Леонардо: Неймар может покинуть «ПСЖ», если мы получим подходящее предложение

Чемпионатвчера в 18:24

ПСЖ и Неймар жгут мосты

Soccer.ru02:30
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Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Обновлено в 03:10
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто

Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа

Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Экономика

Visa снизила комиссию для новых мелких торговцев на год

Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снижает до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Авто

«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе

Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Футбол

Головин стал спасителем для «Монако»

Вице-президент «Монако» Олег Петров считает российского полузащитника Александра Головина спасителем, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 17:27
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика

Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию

Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты

Продано 15 млн смартфонов Honor 8X

Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие

В Индию поступила очередная партия американских вертолетов Chinook

Речь идет о тяжелых военно-транспортных вертолетах CH-47F Chinook.
Обновлено в 03:22
Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми.
Обновлено в 03:20
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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