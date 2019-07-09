Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»Чемпионат вчера в 17:02
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL. По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто
Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа
Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Экономика
Visa снизила комиссию для новых мелких торговцев на год
Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снижает до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Авто
«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе
Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Футбол
Головин стал спасителем для «Монако»
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает российского полузащитника Александра Головина спасителем, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию
Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
В Индию поступила очередная партия американских вертолетов Chinook
Речь идет о тяжелых военно-транспортных вертолетах CH-47F Chinook.
Обновлено в 03:22
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми.
Обновлено в 03:20
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11