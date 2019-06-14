Футбол

Леонардо назначен на пост спортивного директора «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 13:43

Леонардо назначен на пост спортивного директора "ПСЖ", он уже работал в клубе с 2011 по 2013 год. Ранее парижане по обоюдному согласию расторгли контракт с Антеро Энрике.
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Леонардо назначен на пост спортивного директора «ПСЖ»

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Леонардо вернулся на пост спортивного директора «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 13:23

Леонардо занял должность спортивного директора «ПСЖ»

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«ПСЖ» объявил о возвращении Леонардо

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Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
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Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

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Происшествия

Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге

В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
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В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

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Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

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Политика

Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
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Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

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Загитова показала номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish «Bad Guy».
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

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В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
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Экономика

Свердловская область представит в Харбине новейшие технологии

Производители электронного оборудованиия, оснастки для крупных производств и представители туристического бизнеса надеются установить новые деловые связи.
Обновлено вчера в 10:59
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
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Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

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КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

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Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
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Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
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Экономика

В ЦБ задумались о запуске собственной цифровой валюты

Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.
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В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
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Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии

Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.
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Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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