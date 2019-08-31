Футбол

Газета.RuГазета.RuНеймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро. Как утверждает источник, форвард связался с некоторыми игроками сине-гранатовых, чтобы сообщить о несостоявшемся переходе в клуб.
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