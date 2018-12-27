Футбол

Леонардо: «Милан» не собирается увольнять Гаттузо
Чемпионат
13:15

Спортивный директор «Милана» Леонардо опроверг информацию, что клуб собирается уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура чемпионата Италии со СПАЛом, который состоится 29 декабря.
Чемпионат13:15

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Спортивный директор «Милана» поддержал Гаттузо

Sport24.ru14:30

СМИ: «Милан» нашел замену Гаттузо

Sportbox.RU05:01

В «Милане» рассказали о будущем Гаттузо

Матч ТВ14:52

Леонардо: «Милан» не собирается увольнять Гаттузо

Чемпионат13:15

Леонардо: «„Милан“ не планирует увольнять Гаттузо, клуб ни с кем не связался»

Sports.ru12:29

Леонардо: «Гаттузо остаётся нашим тренером, альтернативы мы не рассматривали»

Евро-футбол.ру14:54

Леонардо может сменить Гаттузо во главе «Милана»

Спорт-Экспресс00:38
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Происшествия

Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 15:03
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

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Обновлено в 14:07
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Спорт

Гроссмейстер Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Обновлено в 14:57
Политика

Дипломаты России и Британии впервые с марта получили визы

Дипломаты России и Великобритании в декабре, впервые с марта 2018 года, получили визы, что частично восполнит численный состав дипломатических миссий двух стран после высылки сотрудников из-за инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:56
Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Политика

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Обновлено в 07:37
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 20:08
Политика

РПЦ объединит свои западноевропейские приходы

Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Хоккей

Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс» в матче КХЛ

Обновлено в 14:05
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 04:20
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Обновлено в 07:25
Культура

Умер израильский писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22
Политика

Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России

Киев формально снял запрет на въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, введенный раннее в рамках военного положения.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Чехии мужчина захватил заложников в банке

В чешском городе Пршибрам вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом сообщает «Чешское радио».
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

ВМС Украины назвали сроки получения патрульных катеров от США

США передадут Украине патрульные катера класса Island в июле 2019 года, рассказал командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.
Обновлено в 14:22
Происшествия

«Крабовый король» сбежал от ФСБ

Издание называет Кана «крабовым королем».
Обновлено в 05:11
Единоборства

Украинский боксер Усик рассказал о своей любви к русскому языку

Общаться на русском языке предпочитает украинский боксер Александр Усик, который в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из России

Ранее 28 декабря Слободян сообщил, что хотя Киев отменил запрет на въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, погранслужба «продолжает охранять границу в усиленном режиме, уделяя особое внимание гражданам 70 стран из перечня миграционного списка».
Обновлено в 15:17
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
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Ванинский назвал себя владельцем единственного поставщика Росгвардии

Накануне, 27 декабря стало известно, что мясокомбинат останется единственным поставщиком продуктом для Росгвардии.
Обновлено в 15:12
Футбол

Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
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Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.
Обновлено в 14:38
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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