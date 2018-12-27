Футбол
Спортивный директор «Милана» Леонардо опроверг информацию, что клуб собирается уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура чемпионата Италии со СПАЛом, который состоится 29 декабря.
Чемпионатвчера в 13:15
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Леонардо: «Гаттузо остаётся нашим тренером, альтернативы мы не рассматривали»
Евро-футбол.рувчера в 14:54
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Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае
При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Газопровод загорелся в Подмосковье
В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание газопровода, сообщили 29 декабря в МЧС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Единоборства
Боец UFC Кормье отказался от чемпионства в UFC
Обновлено вчера в 20:53
Космос
Российский сектор МКС оставят без научной оранжереи
Улучшенную оранжерею "Лада-2" должны были доставить в российский сектор МКС ещё в 2016 году.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда
В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Напавшего на учеников в Улан-Удэ отправили на принудительное лечение
Подростка, напавшего на школу № 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:58
Политика
ФСБ завершила строительство заграждения на границе с Украиной в Крыму
В Крыму закончили работы по строительству заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 01:31
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Политика
Китайцы оценили важность отношений с Россией и США
Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Транспорт
Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму
Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.
Обновлено в 01:50
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолёт ВВС США вблизи Крыма
На днях в Сети появилась информация о том, что над Чёрным морем вблизи Крыма истребитель ВКС России осуществил перехват разведывательного самолёта ВВС США.
Обновлено вчера в 19:07
Хоккей
«Коламбус» уступил «Торонто», несмотря на юбилейный гол Панарина
"Коламбус" на своем льду проиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). "Мэйпл Ливз" одержал пятую победу кряду.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
BlaBlaCar подтвердила исчезновение женщины с попутчиком
Сервис BlaBlaCar подтвердил, что молодая женщина, которая пропала по пути из Москвы в Тулу, взяла попутчика через приложение оператора.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 06:08