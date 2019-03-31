Футбол
Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40
Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов
США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Чем опасен гематоген?
Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии
По данным спасателей, в результате аварии без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, а также 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов и шесть школ.
Обновлено в 05:07
Политика
Ляшко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 03:36
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Спорт
Седова выиграла скиатлон на чемпионате России
Обновлено в 05:09
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Политика
Посол Британии нарушила закон на выборах президента Украины
Британский посол в Киеве Джудит Гоф нарушила законы Украины, получив на руки и сфотографировав чужой избирательный бюллетень, хотя не является ни избирателем, ни членом ЦИК.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Стаса Костюшкина «развели» с женой
Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке
Обновлено в 05:54
Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Единоборства
Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Представляется, что единственный смысл их присутствия в Венесуэле – помощь законным властям в наведении конституционного порядка и отражения агрессии США.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Обновлено в 05:12
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Авто
В Сети появились рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25