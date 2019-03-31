Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40

Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.

Спорт день за днем

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

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