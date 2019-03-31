Футбол

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40

Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.
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Леонардо: «„Милан“ не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

Бомбардир.ру02:53

«Милан» не планирует увольнять Гаттузо

Евро-футбол.ру04:23

В «Милане» исключили увольнение Гаттузо

Sport24.ru03:08

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

Спорт-Экспресс02:40

«Будущее Гаттузо сейчас не является приоритетом для клуба». Спортивный директор «Милана» – о главном тренере команды

Спорт день за днем05:01

«Милан» исключил возможность увольнения Гаттузо

Sport.ru03:59

Леонардо: будущее Гаттузо — не приоритет для «Милана»

Чемпионат04:50
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Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов

США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
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Чем опасен гематоген?

Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии

По данным спасателей, в результате аварии без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, а также 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов и шесть школ.
Обновлено в 05:07
Политика

Ляшко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 03:36
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Спорт

Седова выиграла скиатлон на чемпионате России

Обновлено в 05:09
Транспорт

Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину

Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Политика

Посол Британии нарушила закон на выборах президента Украины

Британский посол в Киеве Джудит Гоф нарушила законы Украины, получив на руки и сфотографировав чужой избирательный бюллетень, хотя не является ни избирателем, ни членом ЦИК.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Стаса Костюшкина «развели» с женой

Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.
Обновлено в 04:00
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Происшествия

В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке

Обновлено в 05:54
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Единоборства

Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой

Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Представляется, что единственный смысл их присутствия в Венесуэле – помощь законным властям в наведении конституционного порядка и отражения агрессии США.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Обновлено в 05:12
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Авто

В Сети появились рендеры нового кроссовера Genesis GV80

Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
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Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Интернет

Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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