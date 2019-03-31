Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40

Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.

Спорт день за днем

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

Спорт день за днем

Футбол «Аякс» в меньшинстве победил ПСВ "Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Политика Женщина родила прямо во время голосования на Украине Женщина родила ребенка во время голосования на выборах президента Украины.

Политика Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.

Политика Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир* Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Армия и оружие «Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.

Политика Новое отключение света произошло в Венесуэле Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Спорт Гимнастка Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при Художественная гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.

Футбол ЦСКА — Уфа 2:2 Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.