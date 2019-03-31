Футбол
Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40
Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.
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Авто
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже
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Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
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На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
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Женщина родила прямо во время голосования на Украине
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Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
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Политика
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Армия и оружие
«Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон
Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.
Обновлено в 12:16
Политика
Саакашвили ответил на похвалу Зеленского
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Политика
Новое отключение света произошло в Венесуэле
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Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Спорт
Гимнастка Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при
Художественная гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
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Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
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Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Экономика
Работодателей хотят наказывать за «зарплатное рабство»
Правительство России предложило наказывать работодателей за "зарплатное рабство".
Обновлено в 12:11
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
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Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
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В Киеве к зданию ЦИК пришли несколько десятков человек
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Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»
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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
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В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия
«Победа» прекратила летать за границу из Санкт-Петербурга
Отмечается, что последний международный рейс «Победы» из Санкт-Петербурга состоялся 30 марта.
Обновлено в 07:16