Футбол

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»Спорт-Экспресс 02:40

Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.
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Леонардо: будущее Гаттузо — не приоритет для «Милана»

Чемпионат04:50

«Милан» не планирует увольнять Гаттузо

Евро-футбол.ру04:23

Леонардо: «„Милан“ не думает об увольнении Гаттузо»

Спорт-Экспресс02:40

В «Милане» исключили увольнение Гаттузо

Sport24.ru03:08

«Будущее Гаттузо сейчас не является приоритетом для клуба». Спортивный директор «Милана» – о главном тренере команды

Спорт день за днем05:01

«Милан» исключил возможность увольнения Гаттузо

Sport.ru03:59

Леонардо: «„Милан“ не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

Бомбардир.ру02:53
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Авто

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже

Обновлено в 10:39
Футбол

«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ

"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Женщина родила прямо во время голосования на Украине

Женщина родила ребенка во время голосования на выборах президента Украины.
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Политика

Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Политика

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон

Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.
Обновлено в 12:16
Политика

Саакашвили ответил на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Политика

Новое отключение света произошло в Венесуэле

Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.
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Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

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Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Спорт

Гимнастка Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при

Художественная гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Футбол

ЦСКА — Уфа 2:2

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Экономика

Работодателей хотят наказывать за «зарплатное рабство»

Правительство России предложило наказывать работодателей за "зарплатное рабство".
Обновлено в 12:11
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
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Политика

Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
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На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
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В Киеве к зданию ЦИК пришли несколько десятков человек

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Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»

Обновлено в 12:00
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

«Победа» прекратила летать за границу из Санкт-Петербурга

Отмечается, что последний международный рейс «Победы» из Санкт-Петербурга состоялся 30 марта.
Обновлено в 07:16
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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