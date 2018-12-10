Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»
Sport24.ru
вчера в 18:02

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой. Эту информацию подтвердил спортивный директор россонери Леонардо, недавно заявлявший, что шведский бомбардир очень близок к переходу в итальянский клуб.
Sport24.ruвчера в 18:02

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Леонардо: «Златан не вернется»

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Директор «Милана»: «Ибрагимович не перейдет в «Милан», он дал слово «Гэлакси»

Матч ТВ00:39

Директор «Милана»: «Ибрагимович не перейдет в «Милан», он дал слово «Гэлакси»

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Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“. Переход Фабрегаса возможен»

Sports.ruвчера в 20:24

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Sport24.ruвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
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