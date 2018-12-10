Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой. Эту информацию подтвердил спортивный директор россонери Леонардо, недавно заявлявший, что шведский бомбардир очень близок к переходу в итальянский клуб.

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

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