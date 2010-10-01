Футбол
Soccer.ruЛеонардо: «Будущее Неймара зависит от „Барселоны“»
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо рассказал о том, как проходят переговоры с "Барселоной" по нападающему парижан Неймару. Наша позиция всегда была чёткой. Первое предложение "Барселоны" было сделано 27 августа, за пять дней до закрытия трансферного окна.
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Транспорт
Станцию «Стромынка» БКЛ метро откроют в 2021 году
Москва 24 03:43
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Здоровье
Ни хлеба, ни конфет: Как живут люди с непереносимостью глютена
Сегодня конфеты семьи Бакликовых радуют и их сына, и сотни других детей, страдающих целиакией.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21
Политика
Спикер Рады предостерёг от пиара на теме обмена между РФ и Украиной
Информацию про обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной необходимо оглашать после совершения самого факта, рассказал новый председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
News.ru 04:41
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Гаджеты
В России выпустили мобильную PUBG для слабых смартфонов
Приложение уже доступно для загрузки в российской версии Google Play.
Ferra вчера в 10:47
Космос
Окончательные испытания модулей миссии «ЭкзоМарс» начнутся в марте 2020 года
Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск запланирован на 26 июля.
ТАСС вчера в 16:37
Теннис
Медведев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 01:15
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Газета.Ru 05:10
Общество
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru вчера в 13:56
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно вчера в 06:00
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
В Донецке установили бюст Захарченко
В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти.
RT на русском 04:34
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54