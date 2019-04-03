Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»Sports.ru вчера в 17:24
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
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Мы профессионалы и не должны провацировать других. Кин не должен был так праздновать свой гол.
— Леонардо Бонуччи, итальянский футболистМатч ТВ вчера в 08:09
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Леонардо Бонуччи объяснил свое интервью, в котором обвинил партнера в провокации болельщиков
Sportbox.RUвчера в 18:36
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Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Забайкалью предложили экспортировать Иван-чай во Францию
Гость из Франции предложил развивать сотрудничество.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено 02 апреля в 22:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено вчера в 19:27
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии
В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 23:50
Технологии
У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды
Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Красноярцы чаще всего ищут работу в понедельник
Как показало исследование, самым популярным днем для поиска работы в первом квартале у красноярцев был понедельник.
Обновлено в 00:42
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
Авторы доклада перечислили страны с самым высоким количеством смертей из-за загрязненного воздуха в 2017-м.
Обновлено вчера в 12:11
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Культура
В Барнауле появится военный музей на месте сгоревшего Дома афганцев
В Барнауле создадут военный музей в здании на пр. Комсомольском, 73б, которое сгорело в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Минфин предложил новые налоги вместо сборов
По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.
Обновлено 02 апреля в 14:27
Общество
На студию Disney подали в суд из-за дискриминации женщин
Студия обвинения не признает и готова защищаться.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45