Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»Sports.ru 17:24

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Читать в источнике
Леонардо Бонуччи
Мы профессионалы и не должны провацировать других. Кин не должен был так праздновать свой гол.
— Леонардо Бонуччи, итальянский футболистМатч ТВ 08:09

Подробнее о событии

Леонардо Бонуччи объяснил свое интервью, в котором обвинил партнера в провокации болельщиков

Sportbox.RU18:36

Бонуччи о своих словах про Кина: «Меня не так поняли»

Soccer.ru18:34

Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

Матч ТВ14:11

Бонуччи извинился за свои слова в адрес Кина

Sport24.ru18:08

"В любом случае - нет расизму!" Новый комментарий Бонуччи о ситуации с Кином

Спорт-Экспресс10:56

Яя Туре: Бонуччи должен извиниться перед М. Кином, а затем — перед «Ювентусом»

Чемпионат12:57

Форвард «Ювентуса» стал жертвой расизма

Газета.Ruвчера в 20:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Здоровье

Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ

Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Авто

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Экономика

Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»

Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 11:01
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика

Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус

Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента.
Обновлено в 19:32
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Обновлено в 18:15
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонардо Бонуччи
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное