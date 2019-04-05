Экономика
«Лента» заявила, что «Магнит» хотел ее купитьБизнес.Ру вчера в 03:29
В результате, 1 апреля основные акционеры «Ленты» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития договорились о сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова о продаже 41,9% акций ритейлера за $729 млн.
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Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Происшествия
Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX
Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Ранее США пригрозили России "высокой ценой" за поддержку Венесуэлы и Кубы.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Алданская ЦРБ возьмёт под своё крыло две больницы
Жителям Алданского района Якутии не стоит волноваться: предстоящее объединение больниц не подразумевает закрытия медорганизаций, как и сокращения численности медицинского и обслуживающего персонала.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Культура
Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
Обновлено 03 апреля в 16:18
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей
Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Футбол
14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»
Обновлено в 04:25
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в марте
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Симеоне: победа в матче с «Барселоной» — наш единственный шанс на чемпионство
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
Обновлено вчера в 10:16
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 27 тыс. незаконных sim-карт в I квартале года
Роскомнадзор совместно с МВД России в первом квартале 2019 года изъял 27,2 тыс. незаконных sim-карт операторов мобильной связи.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян победил алкоголизм благодаря церкви
Дмитрий Харатьян рассказал, что избавиться от зависимости было очень непросто, он решил обратиться к вере и стал ходить в церковь.
Обновлено в 04:53