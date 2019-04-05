Экономика
«Лента» заявила, что «Магнит» хотел ее купитьБизнес.Ру вчера в 03:29
В результате, 1 апреля основные акционеры «Ленты» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития договорились о сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова о продаже 41,9% акций ритейлера за $729 млн.
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«Магнит» хотел купить сеть «Лента». Он предлагал цену выше, чем Мордашов
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 05:09
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Транспорт
Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля
Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Общество
Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье
В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Спорт
Уткин: попытки Вяльбе отстранить Губерниева — это идиотизм
Журналист Василий Уткин поделился мыслями о конфликте между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.
Обновлено в 08:20
Космос
На Марсе обнаружили боевой топор и щиты
На снимках с поверхности Красной планеты исследователь рассмотрел загадочные структуры, которые напоминали боевой топор и щиты, сообщает издание «Planet today».
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий
Обновлено в 08:37
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Обновлено в 00:05
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Происшествия
В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет
Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
Общество
Крым отказывается от курортного сбора
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
Супруга именинника, певица Валерия, рассказала, что после мероприятия буквально валилась с ног.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Экономика
Запрошено разрешение на строительство в Турции третьего блока «Аккую»
Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", осуществляющая строительство атомной электростанции "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, подала в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) заявку на получение лицензии на строительство третьего блока этой АЭС.
Обновлено в 09:32
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21