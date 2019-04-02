Экономика
«Лента» прекратила программу buyback ГДРFinam.Ru 02:15
"Лента" прекратила программу buyback ГДР с максимальным объемом выкупа на уровне 11,6 млрд рублей, о начале которой было объявлено 29 октября 2018 года.
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Наталья Фриске закрывает бар на Шри-Ланке
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:10
Политика
После обработки 70% бюллетеней лидирует Зеленский
Обновлено вчера в 05:20
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Политика
США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море
Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Музыка
Военный оркестр из Белоруссии покажет новую программу на «Спасской башне»
Одним из участников фестиваля "Спасская башня" в 2019 году станет образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Республики Беларусь, который покажет новую программу, сообщили РИА Новости во вторник организаторы фестиваля.
Обновлено в 05:02
Общество
Госдума освободила фельдъегерскую службу от платы за парковку машин
Госдума во вторник на заседании приняла в третьем чтении законопроект о включении машин Государственной фельдъегерской службы РФ в перечень служебных транспортных средств, плата за парковку с которых не взимается.
Обновлено в 04:04
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто
Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Экономика
Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Ил-112В рискует повторить судьбу Су-57
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Китай и Турция показали рельсотроны
Обновлено в 04:37
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12