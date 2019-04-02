Экономика

«Лента» прекратила программу buyback ГДРFinam.Ru 02:15

"Лента" прекратила программу buyback ГДР с максимальным объемом выкупа на уровне 11,6 млрд рублей, о начале которой было объявлено 29 октября 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лента» прекратила обратный выкуп акций с биржи. Перед продажей «Севергрупп» Мордашова она приобрела бумаги почти на миллиард рублей

Фонтанка.Ру03:47

«Лента» прекратила обратный выкуп GDR, приобретя бумаги на 980,8 млн рублей

ТАСС02:41

«Лента» завершила программу выкупа депозитарных расписок

Ведомости04:44

«Лента» прекращает buy back, с начала программы выкупила 4,55 млн GDR на 980,8 млн руб

ПРАЙМ02:07

«Лента» прекратила программу buyback ГДР

Finam.Ru02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Наталья Фриске закрывает бар на Шри-Ланке

Обновлено вчера в 23:00
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова

Обновлено в 04:37
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:10
Политика

После обработки 70% бюллетеней лидирует Зеленский

Обновлено вчера в 05:20
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Культура

Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму

В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Политика

США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 23:31
Наука

В Египте обнаружен саркофаг с мумией

На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Музыка

Военный оркестр из Белоруссии покажет новую программу на «Спасской башне»

Одним из участников фестиваля "Спасская башня" в 2019 году станет образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Республики Беларусь, который покажет новую программу, сообщили РИА Новости во вторник организаторы фестиваля.
Обновлено в 05:02
Общество

Государственные штрафстоянки в Саратове считают нерентабельными

Обновлено в 04:46
Общество

Госдума освободила фельдъегерскую службу от платы за парковку машин

Госдума во вторник на заседании приняла в третьем чтении законопроект о включении машин Государственной фельдъегерской службы РФ в перечень служебных транспортных средств, плата за парковку с которых не взимается.
Обновлено в 04:04
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом

Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Транспорт

Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто

Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Экономика

Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО

Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Ил-112В рискует повторить судьбу Су-57

Обновлено вчера в 05:40
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Китай и Турция показали рельсотроны

Обновлено в 04:37
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лента
Российская компания
Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией «Lenta Ltd». Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное