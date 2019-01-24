Экономика

«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%РБК 03:45

Совокупная выручка сети гипермаркетов «Лента» за 2018 год увеличилась на 13,2% по сравнению с 2017 годом, до 413,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Сопоставимые розничные продажи ретейлера выросли на 1,3%, сопоставимые оптовые продажи — на 5,3%.
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Ритейлер «Лента» считает маловероятными выплаты дивидендов

ПРАЙМ11:20

Выручка «Ленты» в IV квартале выросла на 6,6% — до 119,5 млрд рублей

Rambler News Service02:19

«Лента» нарастила выручку до 413,5 млрд рублей в 2018 году

АБН03:35

«Лента» в 4-м квартале замедлила рост выручки до 6,6%

Финмаркет03:33

«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%

РБК03:45

Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13%

Finam.Ru02:08

«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 года

iReactor02:07
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«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

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Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
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Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ

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Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России

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Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

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Авто

Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200

В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
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Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
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Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
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Бывшая жена отсудила у Цеповяза 4,3 млн рублей

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Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»

Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
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Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
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Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
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Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
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Длина участка московского метро до аэропорта Внуково превысит пять км

Протяженность участка перспективной Калининско-Солнцевской линии (желтой ветки) московского метро до аэропорта Внуково составит более 5 км. В его составе откроется две станции - одноименная "Внуково" и "Пыхтино", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:29
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Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
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У американцев на МКС отказал скафандр

В американском скафандре на Международной космической станции обнаружена неисправность, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
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Политика

Министр обороны Венесуэлы назвал переворотом события в стране

События в Венесуэле являются государственным переворотом. Об этом заявил министр обороны страны Падрино Лопес в четверг, 24 января.
Обновлено в 11:12
Авто

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
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Карлос Гон ушел с поста главы Renault

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Ученые назвали причину появления жизни на Земле

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Vivo официально представила смартфон без отверстий APEX 2019

Китайская компания Vivo в Пекине выпустила свой новый флагманский смартфон Vivo APEX 2019.
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Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
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Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Космос

Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра

Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
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Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
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Гендиректора РКК «Энергия» уволят

Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» планирует избрать нового генерального директора.
Обновлено в 06:29
Спорт

Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
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Экономика

Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.
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Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
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Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56
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