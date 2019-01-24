Экономика
«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%РБК 03:45
Совокупная выручка сети гипермаркетов «Лента» за 2018 год увеличилась на 13,2% по сравнению с 2017 годом, до 413,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Сопоставимые розничные продажи ретейлера выросли на 1,3%, сопоставимые оптовые продажи — на 5,3%.
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