Экономика

«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%РБК 03:45

Совокупная выручка сети гипермаркетов «Лента» за 2018 год увеличилась на 13,2% по сравнению с 2017 годом, до 413,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Сопоставимые розничные продажи ретейлера выросли на 1,3%, сопоставимые оптовые продажи — на 5,3%.
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«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%

РБК03:45

«Лента» нарастила выручку до 413,5 млрд рублей в 2018 году

АБН03:35

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iReactor02:07
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
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