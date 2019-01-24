«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 годаiReactor 02:07

Представители компании «Лента» сообщили об увеличении выручки в IV квартале 2018 года.

«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 года

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