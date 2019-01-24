Экономика
«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 годаiReactor 02:07
Представители компании «Лента» сообщили об увеличении выручки в IV квартале 2018 года.
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Экономика
Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в Венесуэле
Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране.
Обновлено в 05:11
Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Финансы
ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам первого в 2019 году заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 07:50
Финансы
Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 02:29
Финансы
Международные резервы России снизились на $3 млрд
"Объем международных резервов за неделю снизился на $3 млрд, или на 0,6%, в результате отрицательной курсовой переоценки и на 18 января составил $469,6 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:18
Финансы
Объем кредитования россиян в 2018 году увеличился на 46%
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %", — приводит "РИА Новости" сообщение ОКБ.
Обновлено в 02:28
Экономика
Правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей
Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:44
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Правительство отложило изменение энерготарифов для населения
Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Долги по зарплате в РФ в декабре снизились на 21%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2019 года составила 2 млрд 419,9 млн рублей, снизившись за декабрь 2018 года на 650,5 млн рублей, или на 21,2%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 08:12
Энергетика
«Роснефть» в 2018 году увеличила производство моторного топлива на 2%
Объём производства автомобильного топлива на предприятиях «Роснефти» в 2018 году достиг 39,1 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба предприятия.
Обновлено в 05:51
Экономика
Максим Орешкин: мир подошел к концу суперцикла глобализации
Активная глобализация в экономической политике подходит к концу, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.
Обновлено в 03:43
Экономика
Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли – СП РФ
Росинфокоминвест был создан 2007 году, но за это время не выполнил свою главную задачу — развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России.
Обновлено в 02:25
Экономика
Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей
Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей.
Обновлено в 08:25
Энергетика
В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин
В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:08