Экономика

«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 годаiReactor 02:07

Представители компании «Лента» сообщили об увеличении выручки в IV квартале 2018 года.
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«Лента» в 2018 году увеличила выручку на 13,2%

РБК03:45

«Лента» нарастила выручку до 413,5 млрд рублей в 2018 году

АБН03:35

Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13%

Finam.Ru02:08

Выручка «Ленты» в IV квартале выросла на 6,6% — до 119,5 млрд рублей

Rambler News Service02:19

Ритейлер «Лента» в 2018 г увеличил выручку на 13,2%

ПРАЙМ02:12

«Лента» в 4-м квартале замедлила рост выручки до 6,6%

Финмаркет03:33

«Лента» увеличила выручку на 6,6% в IV квартале 2018 года

iReactor02:07
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Экономика

Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в Венесуэле

Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране.
Обновлено в 05:11
Экономика

Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Финансы

ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам первого в 2019 году заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 07:50
Финансы

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 02:29
Финансы

Международные резервы России снизились на $3 млрд

"Объем международных резервов за неделю снизился на $3 млрд, или на 0,6%, в результате отрицательной курсовой переоценки и на 18 января составил $469,6 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:18
Финансы

Объем кредитования россиян в 2018 году увеличился на 46%

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %", — приводит "РИА Новости" сообщение ОКБ.
Обновлено в 02:28
Экономика

Правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей

Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:44
Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Правительство отложило изменение энерготарифов для населения

Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Долги по зарплате в РФ в декабре снизились на 21%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2019 года составила 2 млрд 419,9 млн рублей, снизившись за декабрь 2018 года на 650,5 млн рублей, или на 21,2%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 08:12
Энергетика

«Роснефть» в 2018 году увеличила производство моторного топлива на 2%

Объём производства автомобильного топлива на предприятиях «Роснефти» в 2018 году достиг 39,1 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба предприятия.
Обновлено в 05:51
Экономика

Максим Орешкин: мир подошел к концу суперцикла глобализации

Активная глобализация в экономической политике подходит к концу, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.
Обновлено в 03:43
Экономика

Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли – СП РФ

Росинфокоминвест был создан 2007 году, но за это время не выполнил свою главную задачу — развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России.
Обновлено в 02:25
Экономика

Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей

Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей.
Обновлено в 08:25
Энергетика

В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:08
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