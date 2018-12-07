Общество
«Лента» сменила генерального директора
«Лента» сменила генерального директораПрофиль03:23
Третья по величине в России ритейлерская сеть «Лента» сменила генерального директора. Вместо Яна Дюннинга, который руководил сетью более десяти лет, на эту должность назначили коммерческого директора Германа Тинга.
Профиль03:23
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Общество
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:39
Общество
Издатель «Медузы» Илья Красильщик покинет свой пост в январе
Российский журналист Илья Красильщик сообщил, что покидает пост издателя информационного проекта «Медуза» с 1 января 2019 года.
Обновлено в 08:06
Общество
Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей
В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено в 09:36
Общество
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 09:10
Общество
В аэропорту Пулково открылся капсульный отель
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 09:29
Общество
В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову
7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову.
Обновлено в 09:16
Общество
На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.
Обновлено в 09:25
Общество
В Москве началась реставрация здания Северного речного вокзала
В конце октября прошлого года С.Собянин сообщал, что реконструкцию Северного речного вокзала планируется провести в ближайшие два года.
Обновлено в 09:32
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 09:37
Общество
Роскачество дало советы по выбору новогодней елки
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 09:40
Общество
Москалькова заявила, что успела обратиться в суд по делу Пономарева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в четверг направившая в Мосгорсуд письмо с просьбой о пересмотре решения в отношении правозащитника Льва Пономарева, заявила, что успела с этим обращением.
Обновлено в 08:14
ЖКХ
В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных
"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.
Обновлено в 08:49
Религия
В Исаакиевском соборе освятили Екатерининский придел: там будут службы
В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурге сегодня, 7 декабря, освящен Екатерининский придел.
Обновлено в 09:00
Здоровье
В России создадут онкологический регистр пациентов
Регистр онкологических больных, который планируется создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поможет отслеживать лечение пациента от постановки диагноза до выздоровления, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:03
Общество
Собянин обещал благоустроить небольшие переулки в центре Москвы
В историческом центре Москвы благоустроят небольшие улицы и переулки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Обновлено в 09:16