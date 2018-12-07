Общество

«Лента» сменила генерального директора
Профиль
03:23

Третья по величине в России ритейлерская сеть «Лента» сменила генерального директора. Вместо Яна Дюннинга, который руководил сетью более десяти лет, на эту должность назначили коммерческого директора Германа Тинга.
Профиль03:23
с чего всё началось
Третья по величине российская торговая сеть «Лента» назначила нового генерального директора, им стал коммерческий директор компании Герман Тинга, сообщает
 пресс-служба компании.
БИЗНЕС Online03:12

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Гендиректором «Ленты» назначен Герман Тинги

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