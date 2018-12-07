с чего всё началось

Третья по величине в России ритейлерская сеть «Лента» сменила генерального директора. Вместо Яна Дюннинга, который руководил сетью более десяти лет, на эту должность назначили коммерческого директора Германа Тинга.

Общество Общество Появились новые фотографии разгульной жизни Цеповяза в колонии

Общество Общество Красильщик уходит из «Медузы» вслед за Колпаковым 9 ноября 2018 года Колпаков ушел с поста главреда издания, который занимал с 2016 года, после скандала, когда одна из журналисток обвинила его в сексуальных домогательствах.

Общество Общество Во Франции в преддверии протестов изъяли самодельные бомбы Правоохранительные органы Франции в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 коктейлей Молотова и три самодельных взрывных устройства, говорится в совместном коммюнике префекта полиции департамента Тарн и Гарона и прокурора города Монтобан.

Общество Общество Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Общество Общество Первый канал извинился за выданного за украинца на Майдане белоруса Ранее блогер Илья Варламов заметил, что в сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана, под видом участника тех событий показан другой человек.

Общество Общество В «Пулково» открылся капсульный отель Капсульный отель Aerosleep открылся в петербургском аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).

Общество Общество Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.

Общество Общество Москалькова вступилась за Льва Пономарева В Мосгорсуд поступило ходатайство уполномоченного при президенте России по правам человека Татьяны Москальковой об освобождении правозащитника Льва Пономарева.

Общество Общество В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову 7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку В преддверии Нового года специалисты Роскачества дали полезные советы по выбору новогодних елок и уходу за ними.

Общество Общество В Книгу рекордов РФ попал десятилетний жонглер

Здоровье Здоровье В России создадут онкологический регистр пациентов Регистр онкологических больных, который планируется создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поможет отслеживать лечение пациента от постановки диагноза до выздоровления, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

ЖКХ ЖКХ В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных "На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.

Общество Общество Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.