Общество

«Лента» сменила генерального директора
Sfera.fm
11:45

Новым генеральным директором одного из крупнейшего ритейлера России «Лента» стал Герман Тинга. Герман Тинга сменил на этом посту, ушедшего из компании Яна Дюннинга.
Sfera.fm11:45

Подробнее о событии

«Лента» назначила гендиректором сети Германа Тинги

ТАСС03:45

«Лента» объявила о смене генерального директора

РБК03:39

Третий по величине ритейлер в России сменил гендиректора

Интерфакс02:47

У сети «Лента» сменился гендиректор. Место Яна Дюнинга займет Герман Тинга

Фонтанка.Ру02:19

«Лента» сообщила о смене генерального директора

Rambler News Service02:14

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов сменила гендиректора

Ведомости02:39

У Ленты - новый генеральный директор

Retail & Loyalty02:03
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Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Пономарева

Обновлено в 14:01
Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 12:03
Общество

Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть

"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 14:09
Общество

Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 13:18
Общество

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 13:45
Общество

Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

Популярная колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 13:58
Общество

В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 13:59
Общество

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Обновлено в 14:12
Общество

Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления

Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении.
Обновлено в 13:49
Путешествия

«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 14:18
Общество

В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»

Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 12:08
Общество

В аэропорту Пулково открылся капсульный отель

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 13:59
Общество

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество

Шойгу заявил, что хочет исследовать затонувшее английское судно

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил на церемонии вручения премий РГО, что «очень хочет» принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в Финском заливе около острова Гогланд в XIX веке.
Обновлено в 14:07
Общество

Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.
Обновлено в 14:08
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