Общество
«Лента» сменила генерального директора
«Лента» сменила генерального директораSfera.fm11:45
Новым генеральным директором одного из крупнейшего ритейлера России «Лента» стал Герман Тинга. Герман Тинга сменил на этом посту, ушедшего из компании Яна Дюннинга.
Sfera.fm11:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество
Мосгорсуд отказался освободить Льва Пономарева
Мосгорсуд отказался отменить административный арест руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, однако сократил его с 25 до 16 суток, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 18:20
Общество
ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено в 17:00
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 18:37
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 17:26
Общество
El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании
Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 17:59
Общество
Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях
Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.
Обновлено в 18:11
Общество
Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 13:18
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Обновлено в 17:02
Общество
Первый канал извинился за выданного за украинца на Майдане белоруса
Ранее блогер Илья Варламов заметил, что в сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана, под видом участника тех событий показан другой человек.
Обновлено в 13:45
Общество
Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге
За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров. Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково.
Обновлено в 15:04
Общество
Мамаев поделился планами на будущее
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, ставший фигурантом уголовного дела после драки в центре Москвы и находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
Обновлено в 15:56
Общество
В США обнаружили самого маленького быка в мире
Врачи ветеринарной клиники при университете штата Миссисипи рассказали о самом маленьком теленке в мире, который попал в медицинское учреждение для осмотра.
Обновлено в 17:46
Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании
Обновлено в 16:13
Общество
В Москве началась реставрация Северного речного вокзала
Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 12:27