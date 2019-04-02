Экономика
«Лента» прекратила программу buyback ГДРFinam.Ru 02:15
"Лента" прекратила программу buyback ГДР с максимальным объемом выкупа на уровне 11,6 млрд рублей, о начале которой было объявлено 29 октября 2018 года.
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Общество
В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию
В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос покупки С-400 является решенным и не подлежит пересмотру.
Обновлено в 11:28
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено в 11:33
Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии
В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Валерия нежно поздравила Иосифа Пригожина с 50-летием
50 лет — сущий пустяк, наступит завтра, и ты продолжишь нестись по жизни вприпрыжку, вместе будем бежать навстречу новым приключениям, авантюрным планам, неожиданным проектам - ничего не поменяется, а самое главное -— мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров! ❤️❤️❤️ — обратилась к мужу Валерия.
Обновлено в 02:44
Политика
Македония примет участие в саммите НАТО в качестве наблюдателя
Северная Македония примет участие в предстоящей встрече министров иностранных дел государств НАТО в Вашингтоне, сообщили 2 апреля в Госдепартаменте США.
Обновлено в 12:12
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Баскетбол
Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в марте
Обновлено в 12:07
Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным
Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе
"Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50