Происшествия
Ленобласть вспоминает жертв теракта в петербургском метрополитенеЛОТ 12:04
В результате теракта в петербургском метро погибли 4 жителя Ленобласти, шесть человек пострадали. На следующий день после трагедии с призывом не поддаваться панике, в метро спустился Александр Дрозденко.
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В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года
Время (Кингисепп)08:41
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