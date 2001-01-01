Происшествия

Ленобласть вспоминает жертв теракта в петербургском метрополитенеЛОТ 12:04

В результате теракта в петербургском метро погибли 4 жителя Ленобласти, шесть человек пострадали. На следующий день после трагедии с призывом не поддаваться панике, в метро спустился Александр Дрозденко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ленобласть вспоминает жертв теракта в петербургском метрополитене

ЛОТ12:04

В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года

Время (Кингисепп)08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Политика

Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Кино

В Москве вручили премии лучшим представителям остросюжетного кино

Обновлено в 20:36
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Баскетбол

Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Обновлено в 03:39
Политика

Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Авто

Путин откроет завод Mercedes-Benz

Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 11:01
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Происшествия

Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой

Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Политика

МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу

В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180

Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Футбол

Занев расторг контракт с «Енисеем»

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов

В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
ещё по теме
Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Теракт в Петербургском метрополитене
Взрыв, произошедший в понедельник, 3 апреля 2017 года в 14:33 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное