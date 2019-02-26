Футбол
Леннон возглавил «Селтик», сменив РоджерсаLiveSport.ru вчера в 14:43
Новым главным тренером шотландского «Селтика» стал Нил Леннон, сообщает клубная пресс-служба. Контракт со специалистом, который заменил на этом посту ушедшего в «Лестер» Брендана Роджерса, рассчитан до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Леннона войдут также Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.
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