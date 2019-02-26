Футбол
Леннон сменил Роджерса на посту главного тренера «Селтика»РИА Новости вчера в 14:30
Нил Леннон назначен главным тренером шотландского футбольного клуба "Селтик", сообщается на официальном сайте команды из Глазго. Как отмечается в сообщении, контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона. В тренерский штаб Леннона вошли Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Армия и оружие
ВВС Пакистана сбили индийский самолет
Обновлено в 07:21
Спорт
Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде
Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Обновлено в 06:36
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Спорт
Эксперт оценил шансы Медведевой и Туктамышевой на попадание в основу
Чемпион Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал в интервью "Газете.Ru", кто, по его мнению, больше достоин войти в основную сборную России на чемпионат мира в Японии - двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева или чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
Обновлено в 01:14
Общество
Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер
В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Экономика
Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн
Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским учителям и врачам
Президент России Владимир Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским педагогам и врачам, которые являются участниками программ "Земский доктор" и "Земский учитель".
Обновлено в 06:21
Политика
Украина изменит правила отбора кандидатов на Евровидение
Ранее стало известно, что группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
Обновлено в 05:58
Музыка
Верка Сердючка объяснила отказ Kazka ехать на «Евровидение»
Обновлено в 08:17
Политика
Депутат Госдумы попросил не наказывать СМИ за фейковые новости
Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ко второму чтению законопроекта о наказании за фейковые новости предложил исключить из-под действия документа традиционные СМИ.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
Обновлено в 07:46
Музыка
Умер бывший барабанщик группы The Cure
Обновлено в 08:11
Происшествия
В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин и Медведев отдали без конкурсов контракты на 397 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев только за один год распорядились без конкурсов заключить контракты на общую сумму в 397 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:14
Экономика
Новый налоговый режим для россиян задумали ввести на 10 лет раньше
Изначально планировалось, что в течение десяти лет специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, будет действовать только в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Обновлено в 06:39
Общество
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Испанские криминалисты не нашли на теле Игоря Малашенко следов насилия
Испанские следователи не выявили признаков насильственной смерти российского медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах
Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением о размещении на официальном сайте клуба оскорбительного текста о болельщиках команды.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин принял приглашение Нетаньяху посетить Иерусалим
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Шереметьево задержали укравшего из посылки $100 тыс. погрузчика
В аэропорту Шереметьево полиция задержала погрузчика по подозрению в краже $100 тыс. долларов из посылки.
Обновлено в 08:13
Политика
Порошенко заявил, что Украина должна продавать электроэнергию в ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры
После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.
Обновлено 25 февраля в 03:05
Армия и оружие
Россия укрепит военные группировки на западе и юге страны
Россия до конца года сформирует новые полки на западе и юге страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 04:53
Футбол
Шапи Сулейманов ответил на обвинения в сокрытии возраста
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на предположения о том, что он является "переписанным" игроком.
Обновлено в 08:07
Экономика
Российский научный фонд приостановил выплату грантов ученым
Российский научный фонд (РНФ) временно остановил выплату грантов на исследовательские проекты, потому что в фонд не поступили деньги из бюджета, говорится в сообщении на сайте РНФ.
Обновлено в 07:57
Экономика
Акимов поручил подготовить проект самой северной железной дороги
Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа подготовить проект строительства самой северной железной дороги в России.
Обновлено в 04:59
Общество
В ЛДПР извинились перед школьником-героем за бракованный сухпаек
Брянское отделение ЛДПР извинилось перед мальчиком, спасшим тонущего третьеклассника, за бракованный сухой паек, который ему вручили вместе с другими подарками.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56