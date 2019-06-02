Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони ДжошуаГазета.Ru 01:33

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт". Поединок, прошедший в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден", завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.
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Ковалёв — о победе Руиса над Джошуа: пример того, что всё реально и возможно

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Энди Руис: Не могу поверить, что сделал это

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Sports.ru00:22
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В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

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Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж

Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
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Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

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Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
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Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
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Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
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В Харькове снесли бюст маршала Жукова

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
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На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов

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В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

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Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
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Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс

Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
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Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Британский боксёр
Непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Самый перспективный боксёр года по версии авторитетного журнала «The Ring». Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи.
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Энди Руис
Мексиканский боксёр
Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF.
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