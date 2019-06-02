Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони ДжошуаГазета.Ru 01:33
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт". Поединок, прошедший в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден", завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.
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