Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони ДжошуаГазета.Ru 01:33

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт". Поединок, прошедший в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден", завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

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