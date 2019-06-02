Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони ДжошуаГазета.Ru 01:33

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт". Поединок, прошедший в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден", завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.
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Альварес поздравил Руиса с победой над Джошуа

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Главный вопрос про поражение Энтони Джоуша. И это не «Что дальше?»

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Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

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Общество

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Обновлено в 07:30
Общество

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В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
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1:0 в пользу "Томи" – и "Уфа" по сумме двух матчей остается в премьер-лиге.
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Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
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Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено в 04:30
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

«Редактор умер»: Зеленского пристыдили за ошибки в новом указе

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Обновлено в 08:44
Спорт

В ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Культура

Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев

Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
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Происшествия

СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье

Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 11:43
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Появились снимки интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
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Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США

В американском издании Business Insider посчитали F-35 одним из самых ужасных образцов вооружения, производимого в настоящий момент времени для вооруженных сил США.
Обновлено в 03:06
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«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

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Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
Обновлено в 07:04
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На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар

В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
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В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

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В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина

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Непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Самый перспективный боксёр года по версии авторитетного журнала «The Ring». Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи.
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Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF.
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