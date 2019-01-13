Спорт

Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону
Петербургский дневник
07:50

Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт. Соревнования проходили в Оберхофе (Германия).
Петербургский дневник07:50

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