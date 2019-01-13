Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт. Соревнования проходили в Оберхофе (Германия).

Спорт Спорт Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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