Спорт
Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону
Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлонуПетербургский дневник07:50
Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт. Соревнования проходили в Оберхофе (Германия).
Петербургский дневник07:50
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Спорт
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