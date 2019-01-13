Спорт

Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Телеканал Санкт-Петербург
08:01

Женская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете 4х6 километров на четвертом этапе Кубка мира. В соревнованиях принимали участие Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, завершающий этап бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.
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