Женская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете 4х6 километров на четвертом этапе Кубка мира. В соревнованиях принимали участие Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, завершающий этап бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.

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