Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru 19:14
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным
Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Единоборства
Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
Обновлено в 02:58
Политика
Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии
Обновлено в 16:24
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Большие стволы: как в России появились свои дредноуты
Обновлено в 17:02
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Дакота Джонсон и экс-супруг Гвинет Пэлтроу расстались
Бывший муж Гвинет Пэлтроу и звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» расстались спустя два года отношений.
Обновлено в 12:06
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка
В «Филармонии-2» наградили лауреатов конкурса артистов симфонического оркестра
В концертном зале имени С.В. Рахманинова Московской государственной академической филармонии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов II Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 04:52