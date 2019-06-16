Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru 19:14

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известия17:01

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Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ru17:34

СМИ: Поле стадиона «Спартака» серьезно пострадало после концерта «Ленинграда»

ProstoProSport18:06

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Sportbox.RU17:59

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВ17:59

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионат17:43

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспресс17:38

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известия17:01
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