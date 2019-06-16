Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru вчера в 19:14

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известиявчера в 17:01

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Обзор московских событий в СМИ за 16 июня

Агентство Москвавчера в 23:00

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ruвчера в 22:38

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известиявчера в 17:01

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВвчера в 17:59

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионатвчера в 17:43

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ruвчера в 17:34
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Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

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Обновлено вчера в 19:18
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Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже.
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Британцы считают Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, по мнению граждан, является сильнейшим кандидатом на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.
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Космос

Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.
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Познер поделился секретами воспитания счастливых детей

Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.
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Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
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Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми

Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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«Сент-Луис» провел чемпионский парад

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