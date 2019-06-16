Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru вчера в 19:14
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»
Спорт-Экспрессвчера в 17:38
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Рейсовый автобус загорелся в Московской области
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
«Не опускайся на дно»: Станислав Говорухин оставил жене прощальное письмо
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют
На фотографии, размещенной в Твиттере SkySport, видно, что одним из цветов мяча будет розовый.
Обновлено в 06:00
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Политика
Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому
Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Дани Алвес назвал «Барселону» своим домом
Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже.
Обновлено в 07:16
Политика
Британцы считают Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, по мнению граждан, является сильнейшим кандидатом на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.
Обновлено в 06:08
Космос
Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Познер поделился секретами воспитания счастливых детей
Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.
Обновлено в 07:16
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье
В Домбаровском районе выявили сайты, торгующие «липой»
Мониторинг выявил восемь страничек, которые занимались противоправной деятельностью.
Обновлено в 07:07
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00