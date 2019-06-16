Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru вчера в 19:14

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известиявчера в 17:01

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Обзор московских событий в СМИ за 16 июня

Агентство Москвавчера в 23:00

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВвчера в 17:59

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ruвчера в 17:34

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ruвчера в 22:38

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионатвчера в 17:43

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Футбол

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Экономика

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Обновлено в 03:12
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Экономика

Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе

Согласно концепции ИПК, с зарплаты подключенного к системе россиянина будет ежемесячно удерживаться процент в счет будущих пенсионных накоплений Владимир Путин одобрил введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Трамп пообещал США крах, если его не переизберут

Президент США Дональд Трамп пообещал американской экономики катастрофические последствия, если его кандидатура не будет переизбрана в следующем году.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Иск волонтёра ДНР Ирины Воронцовой к миграционной службе отклонен

Судья Екатерина Осипова не поддержала иск Ирины Воронцовой, оспаривавшей решение миграционного ведомства отказать ей во временном убежище в РФ.
Обновлено 13 июня в 07:47
Футбол

«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

По информации британского таблоида The Sun, в услугах Бэйла заинтересована «Бавария», которая по-прежнему ищет замену Франку Рибери и Арьену Роббену.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Хоккей

На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек

Обновлено в 03:54
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено вчера в 12:01
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Политика

Герхарда Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Политика

Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии

Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
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