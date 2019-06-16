Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru вчера в 19:14

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известиявчера в 17:01

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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ruвчера в 22:38

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ruвчера в 17:34

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Sportbox.RUвчера в 17:59

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВвчера в 17:59

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионатвчера в 17:43

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты

Huawei P30 Pro получил 12 ГБ оперативной памяти в новой версии

Huawei P30 Pro дебютировал с 8 ГБ оперативной памяти – для полноценного флагмана текущего года этого мало, ведь даже у его младшего брата, Huawei P30, недавно появился вариант с 12 ГБ ОЗУ.
Обновлено вчера в 04:49
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Обновлено в 02:53
Политика

Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

Обновлено в 03:04
Авто

Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто

Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек

Обновлено в 03:54
Игры

Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре

Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено вчера в 10:33
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Политика

Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов

Обновлено в 01:47
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет

Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Серьезное ДТП произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге из-за переходивших дорогу утки с утятами, сообщает РЕН.
Обновлено в 02:18
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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