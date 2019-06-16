Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru вчера в 19:14
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известиявчера в 17:01
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Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»
Спорт-Экспрессвчера в 17:38
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