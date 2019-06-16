«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Газета.Ru 15 июня в 22:38

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.

с чего всё началось

Поле домашнего стадиона московского "Спартака" было испорчено после концерта группы "Ленинград".

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