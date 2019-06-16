Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Газета.Ru 15 июня в 22:38
Поле домашнего стадиона московского "Спартака" было испорчено после концерта группы "Ленинград".
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Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известия15 июня в 17:01
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В сети появились фото газона стадиона «Спартака», испорченного концертом «Ленинграда»
Sport24.ruвчера в 14:40
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