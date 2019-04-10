Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»Sport24.ru 07:53
В 2019 году группа «Ленинград» проведет стадионный тур по городам России. 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
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Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
Обновлено в 05:54
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации
Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Наука
Новая модель точно предсказывает космическую погоду
Первая в своем роде модель космической погоды надежно предсказывает космические бури частиц высокой энергии, которые вредны для многих спутников и космических аппаратов, вращающихся на орбите во внешнем радиационном поясе Земли.
Обновлено в 02:51
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Newsweek (США): Иран идет в Венесуэлу вслед за Россией, но США считают «настоящей угрозой» Китай (Newsweek)
Иран вслед за Россией начал укреплять связи с Венесуэлой, делая это вопреки стремлению США свергнуть социалистическое правительство этой оказавшейся в трудном положении латиноамериканской страны.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Игры
В PlayStation Network теперь можно менять ник
Отмечено, что первая замена никнейма для всех пользователей является бесплатной.
Обновлено в 16:10
Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль
Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07