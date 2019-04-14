Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольствеРБК 03:49

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа. Об этом в интервью газете The Guardian рассказал эквадорский президент Ленин Морено.
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Ленин Морено
К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в дела других государств. Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа.
— Ленин Морено, эквадорский юристИнфо24 05:23

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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