Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольствеРБК 03:49
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа. Об этом в интервью газете The Guardian рассказал эквадорский президент Ленин Морено.
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К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в дела других государств. Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа.
— Ленин Морено, эквадорский юристИнфо24 05:23
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Туманное правосудие: Что ждет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после ареста
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