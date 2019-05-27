Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендахТАСС 11:41

Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.

Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Политика Трибунал ООН потребовал освободить украинских моряков Киев через трибунал требует отпустить задержанных моряков Россия не участвовала в процессе, поскольку не признает юрисдикцию МТМП по этому вопросу.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Происшествия В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.

Авто АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Общество Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

Кино Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.

Происшествия Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.

Политика Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят предстоящие встречи президентов "В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.

Политика Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Общество Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.

Общество Главным архитектором Подмосковья стала Александра Кузьмина "27 мая 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Московской области Александры Кузьминой", - сообщается в пресс-релизе.

Транспорт «Аэрофлот» призвал пассажиров приезжать в аэропорт Амстердама 28-29 мая заранее из-за забастовки «В связи с 24-часовой общенациональной забастовкой работников общественного транспорта Нидерландов «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Амстердама 28 мая и 29 мая, во избежание опозданий прибывать в аэропорт Схипхол на регистрацию не менее чем за три часа до вылета», - говорится в сообщении.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».

Армия и оружие Ярош подсчитал, сколько времени нужно ВСУ для быстрой победы в Донбассе Экс-лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош подсчитал, сколько, по его мнению, нужно времени Вооруженным силам Украины для быстрой победы в Донбассе.

Армия и оружие В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".