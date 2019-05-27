Экономика

Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендахТАСС 11:41

Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.
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ЯТЭК планирует оставить прибыль за 2018г нераспределенной

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Трибунал ООН потребовал освободить украинских моряков

Киев через трибунал требует отпустить задержанных моряков Россия не участвовала в процессе, поскольку не признает юрисдикцию МТМП по этому вопросу.
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Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
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Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала

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"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
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Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
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Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
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Главным архитектором Подмосковья стала Александра Кузьмина

"27 мая 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Московской области Александры Кузьминой", - сообщается в пресс-релизе.
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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
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