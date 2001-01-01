Экономика
«Ленэнерго» снизит дивиденды на ₽1 млрдРБК 01:02
Совет директоров «Ленэнерго» решил снизить дивиденды на ₽1 млрд по сравнению с прошлым годом. С таким предложением выступил совет директоров энергетической компании. Он хочет заплатить акционерам ₽1,34 млрд в качестве дивидендов по итогам 2018 года вместо ₽2,42 млрд за 2017 год.
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