Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификациюМатч ТВ 10:04
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии. Для 21-летнего монегаска это второй поул в карьре. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
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