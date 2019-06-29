Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификациюМатч ТВ 10:04

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии. Для 21-летнего монегаска это второй поул в карьре. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
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