Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при МонакоРИА Новости 07:27
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло. Леклер показал в лучшем из кругов время 1 минута 11,265 секунды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чудо-трасса Монте-Карло: не пропустите Гран-при Монако «Формулы-1» на телеканале «МАТЧ! Арена»
Tricolor TV Magazine23 мая в 23:11
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия
Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку
21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Футбол
Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Происшествия
Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку
В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа
Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено в 11:57
Здоровье
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Обновлено в 14:34
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России
У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство
Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.
Обновлено в 05:04
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Авто
Hongqi поможет марке HS5 стать всемирным брендом
Китайский бренд FAW создал компанию Hongqi, которая до недавнего времени выпускала исключительно премиальные автомобили для правительства Поднебесной.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Культура
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
Обновлено в 11:55
Политика
Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя
Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
Хоккей
Канада — Чехия 5:1 (3-й период)
Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра
Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59