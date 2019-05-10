Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при МонакоРИА Новости 07:27

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло. Леклер показал в лучшем из кругов время 1 минута 11,265 секунды.
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Леклер — сильнейший в финальной тренировке Гран-при Монако Ф-1, Квят — 7-й

Sport24.ru07:51

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

РИА Новости07:27

Квят стал седьмым на тренировке в Монако

Нева Спорт07:42

Леклер — лидер заключительной тренировки домашнего Гран-при, Феттель разбил машину, Квят — 7-й

Матч ТВ07:10

Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Монако», Квят - седьмой

Спорт-Экспресс07:08

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Онлайн-трансляция

Чемпионат07:15

Чудо-трасса Монте-Карло: не пропустите Гран-при Монако «Формулы-1» на телеканале «МАТЧ! Арена»

Tricolor TV Magazine23 мая в 23:11
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку

21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 11:25
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Футбол

Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Происшествия

Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Автоспорт

Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari

После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено в 11:57
Здоровье

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Политика

Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Хоккей

«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России

У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Здоровье

Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство

Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.
Обновлено в 05:04
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Авто

Hongqi поможет марке HS5 стать всемирным брендом

Китайский бренд FAW создал компанию Hongqi, которая до недавнего времени выпускала исключительно премиальные автомобили для правительства Поднебесной.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Культура

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
Обновлено в 11:55
Политика

Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
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В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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